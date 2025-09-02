REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1207
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-02
- Data wejścia w życie: 2025-09-02
- Data obowiązywania: 2025-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1212
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1211
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1210
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1209
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1207
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1206
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1205
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1204
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1203
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1202
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu utrzymywania zasobów ochrony ludności przez obowiązane organy ochrony ludności
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1201
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1200
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2026–2028
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1199
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1198
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1197
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1196
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1195
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1194