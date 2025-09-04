REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1224

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 września 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-04
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1221

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1219

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1218

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1217

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1216

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania &#8222;Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1215

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1212

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1210

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1209

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1208

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1207

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1206

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1204

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1203

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1202

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu utrzymywania zasobów ochrony ludności przez obowiązane organy ochrony ludności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1201

