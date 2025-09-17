Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 8 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1249)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.2) Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH3200393)), obejmujący obszar 32 249,69 ha4), położony w województwie zachodniopomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1249)

Załącznik nr 16)

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 26)

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)

Lp. Kod1) Nazwa 1 3110 Jeziora lobeliowe 2 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.) 3 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 4 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 5 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 6 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 7 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 8 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 9 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 10 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 11 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 12 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 13 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 14 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 15 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 16 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 17 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 18 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 19 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 20 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa 1 widłoząb zielony Dicranum viride

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną 1 bóbr europejski Castor fiber osiadła 2 koza Cobitis taenia osiadła 3 kumak nizinny Bombina bombina osiadła 4 nocek duży Myotis myotis rozrodcza 5 piskorz Misgurnus fossilis osiadła 6 skójka gruboskorupowa Unio crassus 7 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła 8 wydra Lutra lutra osiadła

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Dz. U. poz. 1094), które weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2024 r.

3) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

4) Powierzchnia obszaru jest zgodna z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/433 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2024) 543) (Dz. Urz. UE L 2024/433 z 09.02.2024).

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 sierpnia 2018 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.