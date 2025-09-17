REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1249
OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Dz. U. poz. 1556), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Dz. U. poz. 1094).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Dz. U. poz. 1094), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 8 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1249)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1.2) Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH3200393)), obejmujący obszar 32 249,69 ha4), położony w województwie zachodniopomorskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1249)
Załącznik nr 16)
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)
Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj
Załącznik nr 26)
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)
|
Lp.
|
Kod1)
|
Nazwa
|
1
|
3110
|
Jeziora lobeliowe
|
2
|
3140
|
Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
|
3
|
3150
|
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
|
4
|
3160
|
Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
|
5
|
3260
|
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
|
6
|
6410
|
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
|
7
|
6430
|
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
|
8
|
6510
|
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
|
9
|
7110
|
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
|
10
|
7120
|
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
|
11
|
7140
|
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
|
12
|
7150
|
Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
|
13
|
7210
|
Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
|
14
|
7220
|
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
|
15
|
9110
|
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
|
16
|
9130
|
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
|
17
|
9160
|
Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
|
18
|
91D0
|
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
|
19
|
91E0
|
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
|
20
|
91F0
|
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)
|
Lp.
|
Nazwa polska
|
Nazwa naukowa
|
1
|
widłoząb zielony
|
Dicranum viride
Załącznik nr 5
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CZAPLINECKIE (PLH320039)
|
Lp.
|
Nazwa polska
|
Nazwa naukowa
|
Populacja objęta ochroną
|
1
|
bóbr europejski
|
Castor fiber
|
osiadła
|
2
|
koza
|
Cobitis taenia
|
osiadła
|
3
|
kumak nizinny
|
Bombina bombina
|
osiadła
|
4
|
nocek duży
|
Myotis myotis
|
rozrodcza
|
5
|
piskorz
|
Misgurnus fossilis
|
osiadła
|
6
|
skójka gruboskorupowa
|
Unio crassus
|
|
7
|
traszka grzebieniasta
|
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
|
osiadła
|
8
|
wydra
|
Lutra lutra
|
osiadła
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Dz. U. poz. 1094), które weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2024 r.
3) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).
4) Powierzchnia obszaru jest zgodna z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/433 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2024) 543) (Dz. Urz. UE L 2024/433 z 09.02.2024).
5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 sierpnia 2018 r.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
- Data ogłoszenia: 2025-09-17
- Data wejścia w życie: 2025-09-17
- Data obowiązywania: 2025-09-17
