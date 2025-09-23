REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1270
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
- Data ogłoszenia: 2025-09-23
- Data wejścia w życie: 2025-09-23
- Data obowiązywania: 2025-09-23
