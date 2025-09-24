REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1275
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-24
- Data wejścia w życie: 2025-09-24
- Data obowiązywania: 2025-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1283
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1282
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1281
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1280
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1279
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2025 r. w sprawie określenia wzorów kart tożsamości i tabliczki tożsamości personelu obrony cywilnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1278
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1277
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1276
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1275
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1274
USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1273
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1272
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1271
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1270
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1269
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1268
USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1267
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1266
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1265