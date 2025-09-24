REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1275

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 września 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-24
  • Data wejścia w życie: 2025-09-24
  • Data obowiązywania: 2025-09-24
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1283

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1282

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1281

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1280

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1279

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2025 r. w sprawie określenia wzorów kart tożsamości i tabliczki tożsamości personelu obrony cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1278

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1277

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1276

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1274

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1273

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1272

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1271

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1270

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1269

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1268

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1267

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1265

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1264

REKLAMA