Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1318
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 16 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- Data ogłoszenia: 2025-09-30
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
