Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1380
OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 6 października 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- Data ogłoszenia: 2025-10-14
