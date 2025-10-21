REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1428

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 października 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-21
  • Data wejścia w życie: 2025-10-21
  • Data obowiązywania: 2025-10-21
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

