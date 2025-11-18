REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1569
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
- Data ogłoszenia: 2025-11-18
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o praktykach absolwenckich
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 13 listopada 2025 r. o sprostowaniu błędów
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
REKLAMA