Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1573

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 listopada 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

