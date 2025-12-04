REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1699

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-04
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1705

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1704

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1703

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1702

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1701

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1699

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1695

USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1694

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1693

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1692

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1691

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1690

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1689

USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1688

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1687

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1686

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1685

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1684

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1683

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1682

