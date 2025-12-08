REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1730

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-08
  • Data wejścia w życie: 2025-12-08
  • Data obowiązywania: 2025-12-08
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zawodach medycznych

