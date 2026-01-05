REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 4
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin
- Data ogłoszenia: 2026-01-05
