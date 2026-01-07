REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 6

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-07
  • Data wejścia w życie: 2026-01-07
  • Data obowiązywania: 2026-01-07
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 14

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 13

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 12

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach przyznania, odmowy przyznania oraz cofnięcia statusu upoważnionego zgłaszającego CBAM

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 11

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 10

USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 9

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 7

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 6

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 4

USTAWA z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 3

USTAWA z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 2

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1

USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania jednorazowych odpraw pieniężnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1899

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania rent wyrównawczych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1898

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1897

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części oraz działań podejmowanych po zakończeniu tej likwidacji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1896

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania świadczeń przysługujących pracownikom przebywającym na urlopach górniczych albo urlopach dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla tych pracowników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1895

REKLAMA