Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 6
OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
- Data ogłoszenia: 2026-01-07
- Data wejścia w życie: 2026-01-07
- Data obowiązywania: 2026-01-07
