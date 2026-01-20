REKLAMA

Serwisy

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 60

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-20
  • Data wejścia w życie: 2026-01-20
  • Data obowiązywania: 2026-01-20
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

