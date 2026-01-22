REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 69
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-01-22
- Data wejścia w życie: 2026-01-22
- Data obowiązywania: 2026-01-22
