Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 90
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 stycznia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-01-28
- Data wejścia w życie: 2026-01-28
- Data obowiązywania: 2026-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji
