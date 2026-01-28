REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 90

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 stycznia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-28
  • Data wejścia w życie: 2026-01-28
  • Data obowiązywania: 2026-01-28
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 90

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 92

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 97

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Szadek w województwie łódzkim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 93

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 91

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 94

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 95

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 96

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 89

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 85

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 87

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 86

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 88

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 84

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 83

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 78

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 80

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 79

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 81

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 82

