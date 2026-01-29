REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 102

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 stycznia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-29
  • Data wejścia w życie: 2026-01-29
  • Data obowiązywania: 2026-01-29
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 101

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek materiału siewnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 98

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 103

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 102

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie &#8222;Zasad techniki prawodawczej&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 100

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej oraz wzorów oświadczeń

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 99

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 104

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 90

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 95

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 91

USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 94

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 96

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 97

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Szadek w województwie łódzkim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 93

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 92

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 89

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 85

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 87

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 86

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 88

REKLAMA