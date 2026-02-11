REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 153
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
- Data ogłoszenia: 2026-02-11
