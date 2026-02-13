REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 166
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-02-13
- Data wejścia w życie: 2026-02-13
- Data obowiązywania: 2026-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 166
