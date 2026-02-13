REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 166

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-13
  • Data wejścia w życie: 2026-02-13
  • Data obowiązywania: 2026-02-13
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 162

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 164

USTAWA z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 160

REKLAMA

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 159

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 158

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 165

USTAWA z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 163

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 169

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 168

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 157

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 156

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 152

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 155

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 lutego 2026 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schronisku dla zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 154

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie wykazu substancji czynnych środków ochrony roślin przeznaczonych do fumigacji, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 147

REKLAMA