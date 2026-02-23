REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 199
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-02-23
- Data wejścia w życie: 2026-02-23
- Data obowiązywania: 2026-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 198
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 201
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 199
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 200
REKLAMA
TRAKTAT o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisany w Nancy dnia 9 maja 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 197
USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 192
USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 191
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 193
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy dnia 9 maja 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 190
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie przedłużenia terminów przesyłania ksiąg rachunkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 181
USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 187
USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 186
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie przekazywania wniosków z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 185
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 183