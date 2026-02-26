REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 230
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
- Data ogłoszenia: 2026-02-26
