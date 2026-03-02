REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 250
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-03-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-02
- Data obowiązywania: 2026-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
