Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 268

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-04
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

