Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 292

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 292

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie określenia niektórych kategorii zakładów i niektórych zakładów akwakultury, które są zwolnione z obowiązku rejestracji, oraz zwolnienia z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z obowiązku rejestracji, o której mowa w art. 93 akapit pierwszy lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/429”, są zwolnione zakłady, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego (Dz. Urz. UE L 202 z 02.08.2022, str. 27), z wyłączeniem zakładów, w których są utrzymywane pszczoły.

§ 2.

Z obowiązku rejestracji, o której mowa w art. 173 akapit pierwszy lit. a rozporządzenia 2016/429, są zwolnione zakłady akwakultury, o których mowa w art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2037 z dnia 22 listopada 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zwolnień z obowiązków rejestracji zakładów akwakultury i prowadzenia dokumentacji przez podmioty (Dz. Urz. UE L 416 z 23.11.2021, str. 80).

§ 3.

Z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie, o którym mowa w art. 176 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, są zwolnione podmioty prowadzące zakłady akwakultury, o których mowa w art. 176 ust. 2 rozporządzenia 2016/429.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2026 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-09
  • Data wejścia w życie: 2026-03-18
  • Data obowiązywania: 2026-03-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

