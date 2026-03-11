REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 308
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 20 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach
- Data ogłoszenia: 2026-03-11
- Data wejścia w życie: 2026-03-11
- Data obowiązywania: 2026-03-11
