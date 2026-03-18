Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 367
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-03-18
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 359
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 361
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 362
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 365
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 363
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 360
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki „Za zasługi dla więziennictwa”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 364
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 351
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 354
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie kaucji gwarancyjnej składanej przez operatorów kryptoaktywów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 355
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 353
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 352
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 350
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 358
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie przesyłania formularza rejestracyjnego w zakresie automatycznej wymiany informacji o użytkownikach kryptoaktywów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 357
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie przesyłania informacji o użytkownikach kryptoaktywów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 356
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o chorobach i wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 349