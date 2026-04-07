Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 474
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 marca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 471
USTAWA z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 473
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 478
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 468
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 469
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 470
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 472
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie wniosków i realizacji umów o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, o środki na utworzenie stanowiska pracy oraz o finansowanie kosztów wynagrodzenia
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 476
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 477
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 461
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 464
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie kontroli w podmiotach obsługujących kredyty, oddziałach podmiotów obsługujących kredyty i u dostawców usług obsługi kredytów, protokołu z tej kontroli, zastrzeżeń lub wyjaśnień do jej ustaleń oraz zaleceń pokontrolnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 460
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 459
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 466
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 467
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie krajowych środków zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 463
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie określenia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania w przypadku zwierząt lądowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 462
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 450