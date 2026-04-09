Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 490

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-09
  • Data wejścia w życie: 2026-04-09
  • Data obowiązywania: 2026-04-09
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 483

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 484

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG do rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej i kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dokonywania przeglądu kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 486

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 485

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 487

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 489

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 490

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w województwie wielkopolskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 491

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 488

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 492

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 493

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 494

USTAWA z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 473

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 472

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 468

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 478

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 477

USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 471

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 474

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 469

