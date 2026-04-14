REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 511
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 marca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
- Data ogłoszenia: 2026-04-14
- Data wejścia w życie: 2026-04-14
- Data obowiązywania: 2026-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 509
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych oraz szczegółowego trybu i sposobu ich zwrotu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 510
REKLAMA
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 511
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 512
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 513
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 514
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 515
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 506
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 500
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 496
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 501
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 504
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 kwietnia 2026 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 498
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 497
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy i wzoru protokołu tej kontroli
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 503
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 502
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 507
USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 508
USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 505