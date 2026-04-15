Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 520

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-15
  • Data wejścia w życie: 2026-04-15
  • Data obowiązywania: 2026-04-15
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 517

USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 516

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 518

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 519

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 520

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 521

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 514

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 512

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych oraz szczegółowego trybu i sposobu ich zwrotu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 510

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 515

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 509

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 511

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 505

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 506

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 508

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 500

USTAWA z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 499

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 496

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 501

