Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 521
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 marca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-04-15
- Data wejścia w życie: 2026-04-15
- Data obowiązywania: 2026-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 517
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 516
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 518
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 519
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 520
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 514
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 513
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 512
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych oraz szczegółowego trybu i sposobu ich zwrotu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 510
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 509
USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 511
USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 505
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 506
USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 508
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 500
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 496