Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 538

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-20
  • Data wejścia w życie: 2026-04-20
  • Data obowiązywania: 2026-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 537

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 538

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 539

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 540

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 529

USTAWA z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – &#8222;Aktywny rodzic&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 532

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 536

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 531

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie karty pobytu obywatelowi Ukrainy w przypadkach, o których mowa w art. 42c i art. 42d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 530

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 kwietnia 2026 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na gromadzenie utrzymywanych zwierząt kopytnych w środkach transportu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 535

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 534

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 533

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 526

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 522

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 528

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 527

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 525

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 523

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 521

