Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 549
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-04-22
- Data wejścia w życie: 2026-04-22
- Data obowiązywania: 2026-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 547
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 549
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 552
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 554
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 556
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały małżonkowi repatrianta oraz małoletniemu dziecku pozostającemu pod władzą rodzicielską repatrianta i małoletniemu dziecku współmałżonka repatrianta pozostającemu pod jego władzą rodzicielską
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 550
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 551
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 553
USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 546
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 538
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 537
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 540
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 539
USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 542
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie powoływania do służby w obronie cywilnej oraz Ewidencji Obrony Cywilnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 543
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekspertów biorących udział w kontrolach użytkowników w zakresie doświadczeń
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 544
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 541
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 545