REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 574
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 575
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 573
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 572
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 567
REKLAMA
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 566
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 565
USTAWA z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 563
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 564
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w informacji o opodatkowaniu wyrównawczym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 571
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 570
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 569
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych przez Zgromadzenie Państw-Stron Statutu w dniu 26 listopada 2015 r. (rezolucja nr ICC-ASP/14/Res.2), w dniu 14 grudnia 2017 r. (rezolucja nr ICC-ASP/16/Res.4) oraz w dniu 6 grudnia 2019 r. (rezolucja nr ICC-ASP/18/Res.5)
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 568
USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 562
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 561
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 557
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 kwietnia 2026 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 560
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 559
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 551