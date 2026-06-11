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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 759
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości opłat dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 750
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 751
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 752
USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 753
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 754
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 755
USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 756
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 745
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 744
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 748
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 749
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 746
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 743
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 742
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 740
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 738
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 739
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 737
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 747