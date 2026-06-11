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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 759

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-11
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości opłat dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 751

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 752

USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 753

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 754

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 755

USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 756

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 745

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 744

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 748

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 749

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 746

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 741

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 743

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 742

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 740

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 738

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 739

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 737

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 747

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