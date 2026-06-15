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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 783

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-15
  • Data wejścia w życie: 2026-06-15
  • Data obowiązywania: 2026-06-15
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Dziennik Ustaw

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 782

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 784

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 786

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 787

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 771

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Raciążek w województwie kujawsko-pomorskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 768

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 767

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