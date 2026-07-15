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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 948
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie
- Data ogłoszenia: 2026-07-15
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Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
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