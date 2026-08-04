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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1043

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-04
  • Data wejścia w życie: 2026-08-04
  • Data obowiązywania: 2026-08-04
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Dziennik Ustaw

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1023

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1041

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1026

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1042

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1021

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1019

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw wierzby do wyplatania i traw nasiennych na 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1020

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1011

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie wprowadzenia środków dotyczących stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1030

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu lub transferu wewnątrzunijnego uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1035

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1029

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działania Mechanizm interwencyjny w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, a także wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1038

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 lipca 2026 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1045

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1032

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