REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1044
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- Data ogłoszenia: 2026-08-04
- Data wejścia w życie: 2026-08-04
- Data obowiązywania: 2026-08-04
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Krakowa w województwie małopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału
REKLAMA