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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1049
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Krakowa w województwie małopolskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1024
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie teleinformatycznym eUmowy do obsługi niektórych umów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1056
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1049
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1048
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1041
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1039
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1021
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1042
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1023
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1044
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1026
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1018
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1050
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw wierzby do wyplatania i traw nasiennych na 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1020
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1011
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1019
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1013
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1029
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie wprowadzenia środków dotyczących stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1030