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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1051
UMOWA
z dnia 4 lutego 2026 r.
o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417, 596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r.
- Data ogłoszenia: 2026-08-05
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Krakowa w województwie małopolskim
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie teleinformatycznym eUmowy do obsługi niektórych umów
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
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