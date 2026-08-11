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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1082

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 sierpnia 2026 r.

w sprawie systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy, zastępców notarialnych oraz notariuszy emerytowanych, jeżeli zostali wyznaczeni do zastępstwa notariusza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41a § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2026 r. poz. 614) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy, zastępców notarialnych oraz notariuszy emerytowanych, jeżeli zostali wyznaczeni do zastępstwa notariusza.

§ 2.

1. System teleinformatyczny, w którym jest prowadzona lista notariuszy, zastępców notarialnych oraz notariuszy emerytowanych, jeżeli zostali wyznaczeni do zastępstwa notariusza, zwany dalej „systemem”, w ramach minimalnej funkcjonalności umożliwia weryfikację danych wprowadzanych do systemu obsługującego postępowanie wieczystoksięgowe wszczynane na wniosek składany za pośrednictwem tego systemu z danymi osobowymi oraz uprawnieniami notariuszy, zastępców notarialnych oraz notariuszy emerytowanych, jeżeli zostali wyznaczeni do zastępstwa notariusza do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem tego systemu.

2. Realizując minimalną funkcjonalność, o której mowa w ust. 1, system umożliwia automatyczne obsłużenie zapytania pochodzącego z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie wieczystoksięgowe wszczynane na wniosek składany za pośrednictwem tego systemu.

§ 3.

System zapewnia odnotowanie każdej zmiany dotyczącej osoby, której dane są przechowywane w systemie.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2026 r.1)

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 733), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1669).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-11
  • Data wejścia w życie: 2026-12-02
  • Data obowiązywania: 2026-12-02
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