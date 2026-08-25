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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1123
USTAWA
z dnia 31 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-08-25
- Data wejścia w życie: 2028-01-01
- Data obowiązywania: 2028-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
- USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
- USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
- USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
- USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
- USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
- USTAWA z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia
- USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
- USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1124
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1112
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