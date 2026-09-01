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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1152
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 23 sierpnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 55), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1731);
2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1898).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1731), które stanowią:
„§ 2. Wzór określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowany do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1898), które stanowią:
„§ 2. Wzór określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowany do dnia 31 marca 2025 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.”.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 23 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1152)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług
Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór:
1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2301).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 marca 2020 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1152)
Załącznik nr 13)
VAT-R
Załącznik nr 2
VAT-5
Załącznik nr 3
VAT-5UE
Załącznik nr 4
VAT-Z
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 894, 896, 1203, 1541 i 1811 oraz z 2026 r. poz. 507 i 846.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1898), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2026-09-01
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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