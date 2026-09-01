1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 55), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1731);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1898).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1731), które stanowią:

„§ 2. Wzór określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowany do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1898), które stanowią:

„§ 2. Wzór określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowany do dnia 31 marca 2025 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.”.