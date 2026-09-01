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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1153
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego
Na podstawie art. 60 ust. 4a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 817) zarządza się, co następuje:
§ 1.
|
6
|
Huta Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie
|
0001138626
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-09-01
- Data wejścia w życie: 2026-09-16
- Data obowiązywania: 2026-09-16
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
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