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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 4a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 817) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 42) w załączniku do rozporządzenia w tabeli dodaje się lp. 6 w brzmieniu:

6

Huta Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie

0001138626


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-01
  • Data wejścia w życie: 2026-09-16
  • Data obowiązywania: 2026-09-16
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