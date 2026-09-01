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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1158
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 31 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze
- Data ogłoszenia: 2026-09-01
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
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