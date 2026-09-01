Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1158)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, tryb i formę oraz terminy i sposób przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „Komisją”, informacji, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”, przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, i banki powiernicze.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) biurze maklerskim - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną banku wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy, w ramach której bank prowadzi działalność maklerską;

2) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96 oraz z 2026 r. poz. 176, 187 i 644);

3) organie zatwierdzającym - rozumie się przez to organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości;

4) rozporządzeniu o systemie zarządzania ryzykiem - rozumie się przez to rozporządzenie wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38, 176, 331, 340, 644 i 846);

5) rozporządzeniu w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego - rozumie się przez to rozporządzenie wydane na podstawie art. 110x ustawy;

6) rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy;

7) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);

8) rozporządzeniu 2015/2365 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.);

9) rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);

10) rozporządzeniu 2017/1945 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1945 z dnia 19 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do powiadomień od i dla wnioskodawcy oraz uprawnionych firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 22);

11) rozporządzeniu 2019/2033 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);

12) rozporządzeniu 2023/1114 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40, z późn. zm.);

13) ustawie o biegłych rewidentach - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 oraz z 2026 r. poz. 640 i 644);

14) ustawie o funduszach inwestycyjnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 60, z późn. zm.3));

15) ustawie o obligacjach - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1667);

16) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592 oraz z 2026 r. poz. 176, 644, 1034 i 1074);

17) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640 i 644);

18) wstępnym rocznym sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

19) wstępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie, o którym mowa w art. 63c ust. 2 ustawy o rachunkowości;

20) zagranicznej osobie prawnej - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji.

Rozdział 2

Informacje o istotnych zmianach okoliczności, na podstawie których udzielono domowi maklerskiemu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, oraz o zdarzeniach dotyczących działalności i sytuacji finansowej domu maklerskiego

§ 3. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69f ust. 1 ustawy;

3) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69h ust. 1 ustawy;

4) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69i ustawy;

5) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

6) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie przechowywania dokumentów obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27g ustawy o obligacjach, i prowadzenia rejestru osób uprawnionych z tych obligacji kapitałowych;

7) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności w zakresie obsługi wezwań, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej;

8) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 300[31] lub art. 328[1] Kodeksu spółek handlowych;

9) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania innej działalności gospodarczej;

10) utracie, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów przekraczających 5 % funduszy własnych;

11) podjęciu decyzji o zwołaniu zgromadzenia wspólników w związku z wykazaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego lub podjęciu decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia w związku z wykazaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego;

12) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego;

13) wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego;

14) wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o umorzeniu albo uchyleniu postępowania upadłościowego domu maklerskiego;

15) wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego domu maklerskiego;

16) wystąpieniu przyczyny powodującej rozwiązanie domu maklerskiego;

17) otwarciu likwidacji;

18) podjęciu uchwały o zamiarze połączenia z innym podmiotem;

19) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu połączenia z innym podmiotem, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych (plan połączenia);

20) ogłoszeniu planu połączenia lub jego bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej;

21) podjęciu uchwały o połączeniu z innym podmiotem;

22) podjęciu uchwały o zamiarze podziału;

23) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu podziału, o którym mowa w art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych (plan podziału);

24) ogłoszeniu planu podziału lub jego bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej;

25) podjęciu uchwały o podziale;

26) podjęciu uchwały o zamiarze przekształcenia w inną spółkę handlową;

27) podjęciu uchwały o przekształceniu w inną spółkę handlową;

28) podjęciu uchwały o zmianie w kapitałach własnych;

29) podjęciu uchwały o emisji dłużnych papierów wartościowych;

30) zawarciu umowy, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe, w tym pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

31) zawarciu umowy z firmą audytorską dokonującą badania sprawozdań finansowych;

32) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez dom maklerski lub firmę audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych;

33) podjęciu przez organ zatwierdzający uchwały o zatwierdzeniu albo odrzuceniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

34) istotnym naruszeniu zasad świadczenia usług maklerskich lub usług, o których mowa w art. 69f ust. 1, art. 69h ust. 1 i art. 69i ustawy, określonych w przepisach rozporządzenia 2017/565, przepisach ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy;

35) naruszaniu oraz ustaniu naruszania wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 2019/2033 lub w art. 110e ust. 2 pkt 1 ustawy, lub dodatkowych wymogów w zakresie posiadania funduszy własnych - w przypadku wydania przez Komisję decyzji lub zaleceń, o których mowa odpowiednio w art. 110y ust. 3 i art. 110ya ustawy, w ujęciu jednostkowym lub na zasadzie skonsolidowanej;

36) złożeniu zawiadomienia lub uzyskaniu informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością;

37) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań, których łączna wartość stanowi co najmniej 5 % funduszy własnych;

38) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowi co najmniej 5 % funduszy własnych;

39) zamiarze ograniczenia prowadzenia działalności maklerskiej;

40) faktycznym ograniczeniu prowadzenia działalności maklerskiej;

41) zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

42) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej;

43) przekroczeniu oraz ustaniu przekroczenia limitów ryzyka koncentracji, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 2019/2033, w ujęciu jednostkowym, a w przypadku gdy dom maklerski jest obowiązany spełniać wymogi w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej - w odniesieniu do wartości funduszy własnych ustalonych w oparciu o sytuację skonsolidowaną, z wyłączeniem małego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b ustawy;

44) podjęciu przez wspólników uchwały w sprawie powierzenia wspólnikowi prowadzenia spraw spółki lub w sprawie pozbawienia wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki osobowej;

45) odebraniu na mocy orzeczenia sądu wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki osobowej;

46) podjęciu przez wspólników uchwały o dalszym istnieniu spółki pomimo śmierci, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki osobowej;

47) podjęciu przez organ zatwierdzający domu maklerskiego uchwały o sposobie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy;

48) odmówieniu udzielenia lub nieudzieleniu absolutorium członkowi zarządu lub rady nadzorczej;

49) zawarciu transakcji, których wartość godziwa przekracza 5 % funduszy własnych, z jednostkami powiązanymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości;

50) zdarzeniu skutkującym zmianą założenia kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

51) naruszeniu oraz ustaniu naruszenia wymogów dotyczących płynności, o których mowa w art. 43-45 rozporządzenia 2019/2033 lub w art. 110e ust. 2 pkt 2 ustawy, lub dodatkowego wymogu w zakresie płynności, o którym mowa w art. 110y ust. 1 pkt 9 ustawy - w przypadku jego nałożenia przez Komisję zgodnie z art. 110yb ustawy, w ujęciu jednostkowym lub na zasadzie skonsolidowanej;

52) spełnieniu lub zaprzestaniu spełniania kryteriów dla jednostek zainteresowania publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach;

53) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie funkcji zgodności z przepisami (inspektor nadzoru) albo powołaniu innej osoby do wykonywania funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

54) zawarciu lub rozwiązaniu umowy, na podstawie której przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu zostało powierzone wykonywanie funkcji inspektora nadzoru;

55) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wykonywanie funkcji zarządzania ryzykiem albo powołaniu innej osoby do wykonywania funkcji zarządzania ryzykiem lub jej odwołaniu;

56) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego albo powołaniu innej osoby do wykonywania funkcji audytu wewnętrznego lub jej odwołaniu;

57) zawarciu lub rozwiązaniu umowy, na podstawie której przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu zostało powierzone wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego;

58) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wypełnianie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów albo powołaniu innej osoby do wykonywania tych obowiązków lub jej odwołaniu;

59) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z doradcą inwestycyjnym;

60) zamiarze stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 57 ust. 3, 4 lub 6 rozporządzenia 2019/2033;

61) przewidywanym naruszeniu wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 2019/2033 lub w art. 110e ust. 2 pkt 1 ustawy, lub dodatkowych wymogów w zakresie posiadania funduszy własnych - w przypadku wydania przez Komisję decyzji lub zaleceń, o których mowa odpowiednio w art. 110y ust. 3 i art. 110ya ustawy, lub wymogów dotyczących płynności, o których mowa w art. 43-45 rozporządzenia 2019/2033 lub w art. 110e ust. 2 pkt 2 ustawy, lub dodatkowego wymogu w zakresie płynności, o którym mowa w art. 110y ust. 1 pkt 9 ustawy - w przypadku jego nałożenia przez Komisję zgodnie z art. 110yb ustawy, w ujęciu jednostkowym lub na zasadzie skonsolidowanej;

62) podjęciu decyzji o obniżeniu funduszy własnych, o którym mowa w art. 77 i art. 78 rozporządzenia 575/2013, w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 2019/2033;

63) (uchylony);4)

64) (uchylony);4)

65) zmianie w zakresie listy akcjonariuszy, udziałowców lub wspólników;

66) zmianie w zakresie wykazu osób posiadających pośrednio znaczny pakiet akcji lub udziałów;

67) zmianie w grupie kapitałowej;

68) zmianie w składzie zarządu lub rady nadzorczej;

69) powołaniu lub odwołaniu prokurenta;

70) zmianie w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze;

71) zmianie w statucie lub umowie spółki;

72) zmianie adresu siedziby lub innych danych kontaktowych (telefon, e-mail);

73) uzyskaniu lub utracie statusu członka systemu obrotu lub giełdy towarowej;

74) uzyskaniu, zmianie lub utracie statusu uczestnika systemu prowadzonego przez centralny depozyt papierów wartościowych, CCP, izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej;

75) innych zdarzeniach dotyczących działalności lub sytuacji finansowej, które dom maklerski uzna za istotne.

2. Przepisy ust. 1 pkt 18-27 stosuje się odpowiednio w przypadkach połączenia transgranicznego, podziału transgranicznego lub przekształcenia transgranicznego domu maklerskiego.

§ 4. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1:

1) pkt 1, raport bieżący zawiera:

a) datę rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności w ramach zezwolenia,

b) wskazanie czynności podjętych w ramach zezwolenia;

2) pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności;

3) pkt 3, raport bieżący zawiera:

a) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności,

b) wskazanie rodzaju działalności, o której mowa w art. 69h ust. 1 ustawy;

4) pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności;

5) pkt 5, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

6) pkt 6, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

7) pkt 7, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności;

8) pkt 8, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

9) pkt 9, raport bieżący zawiera:

a) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania innej działalności gospodarczej,

b) wskazanie rodzaju innej działalności gospodarczej;

10) pkt 10, raport bieżący zawiera:

a) rodzaj zdarzenia losowego i datę jego wystąpienia oraz rodzaj utraconych aktywów,

b) wartość księgową oraz szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów,

c) wysokość udziału wartości utraconych aktywów w wartości wszystkich aktywów,

d) przewidywane skutki utraty aktywów dla dalszej działalności domu maklerskiego;

11) pkt 11, raport bieżący zawiera:

a) wysokość straty, kapitału zakładowego, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych,

b) datę zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,

c) porządek obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

- przy czym do raportu dołącza się projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia domu maklerskiego;

12) pkt 12, raport bieżący zawiera datę złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym do raportu dołącza się kopię wniosku o ogłoszenie upadłości;

13) pkt 13, raport bieżący zawiera datę doręczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym do raportu dołącza się kopię postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości;

14) pkt 14, raport bieżący zawiera datę doręczenia postanowienia o umorzeniu albo uchyleniu postępowania upadłościowego, przy czym do raportu dołącza się kopię postanowienia o umorzeniu albo uchyleniu postępowania upadłościowego;

15) pkt 15, raport bieżący zawiera datę doręczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, przy czym do raportu dołącza się kopię postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego;

16) pkt 16, raport bieżący zawiera przyczynę powodującą rozwiązanie domu maklerskiego oraz datę jej wystąpienia, przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego wystąpienie przyczyny powodującej rozwiązanie domu maklerskiego;

17) pkt 17, raport bieżący zawiera:

a) sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów,

b) imiona, nazwiska i adresy likwidatorów, ze wskazaniem, czy są to wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, członkowie zarządu, czy osoby powołane uchwałą wspólników, zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, wybrane zgodnie ze statutem albo umową spółki, czy ustanowione przez sąd

- przy czym do raportu dołącza się kopie dokumentów stanowiących podstawę otwarcia likwidacji;

18) pkt 18, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie organu, który podjął uchwałę - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki kapitałowej lub spółki partnerskiej, w której prowadzenie spraw spółki powierzono zarządowi,

b) datę podjęcia uchwały,

c) nazwę (firmę), siedzibę, adres i przedmiot działalności podmiotu, z którym jest planowane połączenie, oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym ten podmiot jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze,

d) informację o przyczynach podjęcia uchwały o zamiarze połączenia,

e) przewidywaną datę połączenia;

19) pkt 19, raport bieżący zawiera kopię pisemnego uzgodnienia w sprawie planu połączenia, przy czym, w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie planu połączenia we właściwym dzienniku urzędowym do raportu dołącza się kopię tego wniosku, a jeżeli wniosek jest składany przez inną spółkę biorącą udział w połączeniu - informację o dacie złożenia wniosku przez tę spółkę;

20) pkt 20, raport bieżący zawiera datę ogłoszenia planu połączenia lub jego bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej, przy czym do raportu dołącza się plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

21) pkt 21, raport bieżący zawiera:

a) datę podjęcia uchwały,

b) nazwę (firmę), siedzibę, adres i przedmiot działalności podmiotu, z którym następuje połączenie, oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym ten podmiot jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze,

c) przyczyny podjęcia uchwały o połączeniu,

d) rodzaj i sposób połączenia,

e) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych połączenia,

f) dzień bilansowy, na który sporządzono bilanse, na podstawie których ma być dokonane połączenie,

g) termin zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały o połączeniu, plan połączenia, o którym mowa w art. 499 § 1 albo art. 518 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o ile taki plan został sporządzony i nie został wcześniej przedstawiony Komisji, oraz pisemną opinię biegłego o planowanym połączeniu, o ile uzyskanie takiej opinii było wymagane;

22) pkt 22, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie organu, który podjął uchwałę,

b) datę podjęcia uchwały,

c) nazwy (firmy), siedziby, adresy i przedmiot działalności spółek zamierzających uczestniczyć w podziale oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym podmioty te są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze,

d) informację o przyczynach podjęcia uchwały o zamiarze podziału,

e) przewidywaną datę podziału;

23) pkt 23, raport bieżący zawiera kopię pisemnego uzgodnienia w sprawie planu podziału, przy czym w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie planu podziału we właściwym dzienniku urzędowym do raportu dołącza się kopię tego wniosku, a jeżeli wniosek jest składany przez inną spółkę biorącą udział w podziale - informację o dacie złożenia wniosku przez tę spółkę;

24) pkt 24, raport bieżący zawiera datę ogłoszenia planu podziału lub jego bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej, przy czym do raportu dołącza się plan podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

25) pkt 25, raport bieżący zawiera:

a) datę podjęcia uchwały,

b) nazwę (firmę), siedzibę, adres i przedmiot działalności spółek uczestniczących w podziale oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym podmioty te są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze,

c) informację o przyczynach podjęcia uchwały o podziale,

d) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych podziału,

e) dzień bilansowy, na który sporządzono bilans, na podstawie którego ma być dokonany podział,

f) termin zgłoszenia podziału do rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały o podziale, plan podziału, o którym mowa w art. 534 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o ile taki plan został sporządzony i nie został wcześniej przedstawiony Komisji, oraz pisemną opinię biegłego o planowanym podziale, o ile uzyskanie takiej opinii było wymagane;

26) pkt 26, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie organu, który podjął uchwałę - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki kapitałowej lub spółki partnerskiej, w której prowadzenie spraw spółki powierzono zarządowi,

b) datę podjęcia uchwały,

c) rodzaj przekształcenia,

d) informację o przyczynach podjęcia uchwały o zamiarze przekształcenia,

e) przewidywaną datę przekształcenia;

27) pkt 27, raport bieżący zawiera:

a) datę podjęcia uchwały,

b) informację o przyczynach podjęcia uchwały o przekształceniu,

c) rodzaj przekształcenia,

d) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych przekształcenia,

e) dzień bilansowy, na który sporządzono bilans, na podstawie którego przekształcenie ma być dokonane,

f) termin zgłoszenia przekształcenia do rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały o przekształceniu, plan przekształcenia, o którym mowa w art. 558 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o ile taki plan został sporządzony i nie został wcześniej przedstawiony Komisji, oraz pisemną opinię biegłego rewidenta o planie przekształcenia, o ile uzyskanie takiej opinii było wymagane;

28) pkt 28, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie organu, który podjął uchwałę - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki kapitałowej lub spółki partnerskiej, w której prowadzenie spraw spółki powierzono zarządowi,

b) datę podjęcia uchwały,

c) informację o przyczynach podjęcia uchwały o zmianie w kapitałach własnych zaliczanych do środków własnych oraz w pozostałych kapitałach własnych,

d) rodzaj, sposób i przewidywany termin zmiany oraz wysokość, o jaką kapitały własne ulegną zmianie

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały o zmianie w kapitałach własnych;

29) pkt 29, raport bieżący zawiera:

a) rodzaj papieru wartościowego,

b) wskazanie organu, który podjął uchwałę,

c) datę podjęcia uchwały o emisji oraz przewidywany termin jej wykonania,

d) wielkość emisji, oznaczenie serii lub transzy i przewidywany termin sprzedaży,

e) wartość nominalną oraz cenę emisyjną dłużnych papierów wartościowych,

f) przewidywaną łączną wysokość wpływów z emisji,

g) warunki wykupu i oprocentowania dłużnych papierów wartościowych,

h) świadczenia niepieniężne przewidziane w warunkach emisji,

i) wysokość przewidywanych gwarancji lub innych zabezpieczeń, nazwę (firmę) jednostki gwarantującej lub zabezpieczającej oraz sumę jej kapitałów własnych wykazaną w bilansie za ostatni rok obrotowy,

j) cel emisji,

k) podmioty, do których jest kierowana emisja,

l) informacje o zrealizowanych wpływach pieniężnych i wysokości zobowiązań domu maklerskiego z tytułu emisji oraz o uzyskanych gwarancjach lub innych zabezpieczeniach emisji - po upływie terminu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, ich kolejnych serii lub transz,

m) w przypadku emisji obligacji kapitałowych - określenie kategorii instrumentów, do których obligacje będą zakwalifikowane zgodnie z art. 27a pkt 1 ustawy o obligacjach

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały o emisji, a w przypadku obligacji kapitałowych - także kopię warunków emisji oraz szczegółową informację dotyczącą spełnienia warunków określonych w art. 52 albo art. 63 rozporządzenia 575/2013;

30) pkt 30, raport bieżący zawiera:

a) nazwę (firmę) i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której zostaną wyemitowane instrumenty kapitałowe, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013,

b) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod jakim podmiot, z którym zawarto umowę, w wyniku której zostaną wyemitowane instrumenty kapitałowe, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013, jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze, lub numer PESEL tego podmiotu,

c) wysokość, warunki i terminy spłaty instrumentów kapitałowych, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013,

d) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych domu maklerskiego z podmiotem, z którym zawarto umowę, w wyniku której zostaną wyemitowane instrumenty kapitałowe, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013,

e) przedmiot działalności podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której zostaną wyemitowane instrumenty kapitałowe, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013

- przy czym do raportu dołącza się kopię umowy, w wyniku której zostaną wyemitowane instrumenty kapitałowe, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013, oraz zestawienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 63 tego rozporządzenia;

31) pkt 31, raport bieżący zawiera:

a) nazwę (firmę), siedzibę i adres firmy audytorskiej i numer wpisu na listę firm audytorskich,

b) datę zawarcia umowy,

c) informację, czy dom maklerski korzystał z usług tej firmy audytorskiej i w jakim zakresie, a w przypadku gdy dom maklerski korzystał z takich usług bezpośrednio przed zawarciem umowy - datę rozpoczęcia korzystania z usług firmy audytorskiej,

d) wskazanie organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej,

e) informację, czy wybór firmy audytorskiej uzyskał pozytywną rekomendację komitetu audytu - w przypadku domu maklerskiego będącego jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach,

f) okres, na jaki umowa została zawarta;

32) pkt 32, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie strony, która wypowiedziała lub rozwiązała umowę,

b) informację o skutkach finansowych wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,

c) informację o wcześniejszej rezygnacji z wyrażania opinii przez firmę audytorską, wydaniu opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych domu maklerskiego,

d) wskazanie organów zalecających lub akceptujących wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z firmą audytorską,

e) opis rozbieżności pomiędzy zarządem a firmą audytorską w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu badania, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia,

f) datę zawarcia wypowiedzianej umowy

- przy czym do raportu dołącza się kopię pisma firmy audytorskiej sporządzonego na prośbę domu maklerskiego i adresowanego do Komisji, w którym firma audytorska potwierdza albo odmawia potwierdzenia informacji zawartych w raporcie;

33) pkt 33, raport bieżący zawiera:

a) datę podjęcia uchwały,

b) wskazanie organu zatwierdzającego, który podjął uchwałę

- przy czym do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały o zatwierdzeniu albo odrzuceniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;

34) pkt 34, raport bieżący zawiera:

a) datę naruszenia,

b) datę wykrycia naruszenia,

c) opis naruszenia,

d) opis podjętych działań w związku z wykryciem naruszenia,

e) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - datę i miejsce urodzenia pracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

35) pkt 35, raport bieżący zawiera:

a) datę naruszenia albo datę ustania naruszenia,

b) dane identyfikujące wymogi, które zostały naruszone, oraz wysokość tych naruszeń,

c) wskazanie, czy raport jest sporządzany w ujęciu jednostkowym czy na zasadzie skonsolidowanej,

d) opis przyczyn naruszenia,

e) opis działań, jakie dom maklerski podjął lub zamierza podjąć w celu ustania naruszenia,

f) dane o adekwatności kapitałowej na dzień ustania naruszenia - w przypadku raportu dotyczącego ustania naruszenia wymogów

- przy czym, w przypadku gdy naruszenie utrzymuje się dłużej niż dzień, raport jest przekazywany codziennie, z tym że opis działań, o którym mowa w lit. e, jest przekazywany w pierwszym raporcie, chyba że w zakresie tych działań nastąpiła zmiana zamierzeń domu maklerskiego;

36) pkt 36, raport bieżący zawiera datę złożenia zawiadomienia lub datę uzyskania informacji o złożeniu zawiadomienia, przy czym do raportu dołącza się kopię zawiadomienia;

37) pkt 37, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie organu administracji publicznej albo sądu, przed którymi wszczęto postępowanie,

b) wysokość zobowiązań, w tym zobowiązań dochodzonych w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną,

c) oznaczenie wierzycieli (imię, nazwisko, nazwę lub firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności) wraz z określeniem wysokości zobowiązań przypadającej na każdego z nich,

d) opis stosunków prawnych, z których wynikają zobowiązania,

e) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych wierzycieli z domem maklerskim,

f) informację o treści prawomocnego wyroku albo postanowienia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, dotyczących zobowiązań domu maklerskiego;

38) pkt 38, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie organu administracji publicznej albo sądu, przed którymi wszczęto postępowanie,

b) wysokość wierzytelności, w tym wierzytelności dochodzonych w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, albo w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną,

c) oznaczenie dłużników (imię, nazwisko, nazwę lub firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności) wraz z określeniem wysokości wierzytelności przypadających od każdego z nich,

d) opis stosunków prawnych, z których wynikają wierzytelności,

e) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych dłużników z domem maklerskim,

f) informację o treści prawomocnego wyroku albo postanowienia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, dotyczących wierzytelności domu maklerskiego;

39) pkt 39, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze ograniczenia prowadzenia działalności maklerskiej,

b) wskazanie zakresu czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy, których wykonywania dom maklerski zamierza zaprzestać,

c) informację o przyczynach ograniczenia prowadzenia działalności maklerskiej,

d) planowaną datę ograniczenia prowadzenia działalności maklerskiej

- przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego zamiar ograniczenia prowadzenia działalności maklerskiej;

40) pkt 40, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania poszczególnych czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy;

41) pkt 41, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej,

b) informację o przyczynach rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej,

c) planowaną datę rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej

- przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego zamiar rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

42) pkt 42, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności maklerskiej;

43) pkt 43, raport bieżący zawiera:

a) datę przekroczenia limitów, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 2019/2033, albo datę ustania tego przekroczenia,

b) wskazanie, czy raport jest sporządzany w ujęciu jednostkowym czy na zasadzie skonsolidowanej,

c) nazwę (firmę) lub nazwy (firmy) podmiotu lub grupy powiązanych klientów w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 2019/2033,

d) wysokość nadwyżki ekspozycji ponad limity, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 2019/2033,

e) wskazanie wartości współczynnika K-CON, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia 2019/2033, na dzień przekroczenia,

f) poziom funduszy własnych na dzień przekroczenia,

g) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu zmniejszenia wartości ekspozycji poniżej limitu,

h) dane, o których mowa w lit. b-g, według stanu na dzień ustania przekroczenia, w przypadku raportu dotyczącego ustania przekroczenia limitów ryzyka koncentracji

- przy czym, w przypadku gdy przekroczenie limitów utrzymuje się dłużej niż dzień, raport jest przekazywany codziennie, z tym że opis działań, o którym mowa w lit. g, jest przekazywany w pierwszym raporcie, chyba że w zakresie tych działań nastąpiła zmiana zamierzeń domu maklerskiego;

44) pkt 44, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie wspólnika, któremu powierzono prowadzenie spraw spółki,

b) wskazanie wspólnika, którego pozbawiono prawa prowadzenia spraw spółki, z podaniem przyczyn

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały w sprawie powierzenia wspólnikowi prowadzenia spraw spółki albo pozbawienia wspólnika tego prawa;

45) pkt 45, raport bieżący zawiera wskazanie wspólnika, którego pozbawiono prawa prowadzenia spraw spółki, przy czym do raportu dołącza się kopię orzeczenia sądu o pozbawieniu wspólnika tego prawa;

46) pkt 46, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie przyczyny, pomimo wystąpienia której wspólnicy podjęli decyzję o dalszym istnieniu spółki,

b) datę podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki;

47) pkt 47, raport bieżący zawiera:

a) datę podjęcia uchwały,

b) wskazanie organu zatwierdzającego, który podjął uchwałę

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały;

48) pkt 48, raport bieżący zawiera:

a) datę podjęcia uchwały,

b) imię i nazwisko oraz funkcję osoby, której odmówiono udzielenia albo nie udzielono absolutorium,

c) informację o przyczynach odmowy udzielenia albo nieudzielenia absolutorium

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały;

49) pkt 49, raport bieżący zawiera:

a) datę zawarcia transakcji,

b) nazwę jednostki powiązanej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości,

c) przedmiot i rodzaj transakcji,

d) wartość transakcji,

e) poziom funduszy własnych;

50) pkt 50, raport bieżący zawiera:

a) opis zdarzenia skutkującego zmianą założenia kontynuowania działalności domu maklerskiego w dającej się przewidzieć przyszłości, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

b) planowane decyzje dotyczące dalszej działalności domu maklerskiego

- przy czym do raportu dołącza się kopię decyzji dotyczącej kontynuowania działalności domu maklerskiego;

51) pkt 51, raport bieżący zawiera:

a) datę naruszenia albo datę ustania naruszenia,

b) dane identyfikujące wymogi, które zostały naruszone, oraz wysokość tych naruszeń,

c) wskazanie, czy raport jest sporządzany w ujęciu jednostkowym czy na zasadzie skonsolidowanej,

d) opis przyczyn naruszenia,

e) opis działań, jakie dom maklerski podjął lub zamierza podjąć w celu ustania naruszenia,

f) dane dotyczące płynności na dzień ustania naruszenia, w przypadku raportu dotyczącego ustania naruszenia wymogów dotyczących płynności

- przy czym, w przypadku gdy naruszenie utrzymuje się dłużej niż dzień, raport bieżący jest przekazywany codziennie, z tym że opis działań, o którym mowa w lit. e, jest przekazywany w pierwszym raporcie, chyba że w zakresie tych działań nastąpiła zmiana zamierzeń domu maklerskiego;

52) pkt 52, raport bieżący zawiera:

a) opis zdarzenia,

b) wartość aktywów na rachunkach klientów lub zarządzanych aktywów na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy,

c) liczbę klientów na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy;

53) pkt 53, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) inspektora nadzoru,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania funkcji inspektora nadzoru,

d) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z inspektorem nadzoru lub powołania osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru;

54) pkt 54, raport bieżący zawiera:

a) nazwę i numer w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze podmiotu, któremu powierzono wykonywanie funkcji inspektora nadzoru,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy,

c) datę wejścia w życie lub zakończenia obowiązywania umowy,

d) imię i nazwisko członka zarządu domu maklerskiego odpowiedzialnego za nadzorowanie podmiotu, któremu powierzono wykonywanie funkcji inspektora nadzoru;

55) pkt 55, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) osoby odpowiedzialnej za wykonywanie funkcji zarządzania ryzykiem,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania funkcji zarządzania ryzykiem,

d) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z osobą odpowiedzialną za wykonywanie funkcji zarządzania ryzykiem lub powołania osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe tej osoby;

56) pkt 56, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) osoby odpowiedzialnej za wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania funkcji audytu wewnętrznego,

d) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z osobą odpowiedzialną za wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego lub powołania osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe tej osoby;

57) pkt 57, raport bieżący zawiera:

a) nazwę i numer w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze podmiotu, któremu powierzono na podstawie umowy wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy,

c) datę wejścia w życie lub zakończenia obowiązywania umowy,

d) imię i nazwisko członka zarządu domu maklerskiego, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie podmiotu, któremu zostało powierzone na podstawie umowy wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego;

58) pkt 58, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

d) rodzaj zawartej umowy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów lub powołania osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe tej osoby;

59) pkt 59, raport bieżący zawiera:

a) imię i nazwisko doradcy inwestycyjnego,

b) numer licencji doradcy inwestycyjnego,

c) datę zawarcia lub rozwiązania umowy,

d) datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia pracy,

e) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

f) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony inicjującej jej rozwiązanie,

g) wskazanie czynności, do których wykonywania doradca inwestycyjny został zatrudniony,

h) opis naruszenia stanowiącego podstawę rozwiązania umowy w związku z naruszeniem przez doradcę inwestycyjnego przepisów prawa, interesów klientów, zasad uczciwego obrotu albo regulacji wewnętrznych obowiązujących w domu maklerskim

- przy czym do raportu dołącza się aktualną listę doradców inwestycyjnych zatrudnionych w domu maklerskim, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji doradcy inwestycyjnego;

60) pkt 60, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie przepisów art. 57 rozporządzenia 2019/2033, które dom maklerski zamierza zastosować,

b) datę rozpoczęcia stosowania przepisów przez wskazanie dnia, na który dom maklerski zapewni gotowość systemów wewnętrznych i zasobów domu maklerskiego do wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 57 rozporządzenia 2019/2033, ich raportowania oraz weryfikacji warunków niezbędnych do zastosowania tych przepisów;

61) pkt 61, raport bieżący zawiera:

a) dane identyfikujące wymogi, które mogą zostać naruszone,

b) przewidywany termin powstania naruszenia,

c) opis przyczyn przewidywanego powstania naruszenia,

d) opis działań podjętych w celu zapobieżenia naruszeniu,

e) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu usunięcia naruszenia;

62) pkt 62, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o obniżeniu funduszy własnych,

b) opis sposobu planowanego dokonania obniżenia funduszy własnych,

c) wskazanie instrumentów funduszy własnych, które podlegają obniżeniu,

d) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 78 ust. 1 lit. a lub ust. 4 rozporządzenia 575/2013

- przy czym do raportu dołącza się kopię uchwały w sprawie obniżenia funduszy własnych;

63) (uchylony);5)

64) (uchylony);5)

65) pkt 65, raport bieżący zawiera:

a) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) akcjonariusza, udziałowca lub wspólnika,

b) liczbę i serię akcji przypadających na akcjonariusza lub liczbę i wartość nominalną udziałów przypadających na udziałowca lub wspólnika,

c) liczbę głosów lub udziałów przypadającą na akcjonariusza, udziałowca lub wspólnika wraz z procentowym udziałem w ogólnej liczbie głosów, wysokością posiadanego kapitału zakładowego oraz udziałem w kapitale zakładowym

- przy czym w przypadku domu maklerskiego będącego spółką publiczną raport zawiera wyłącznie zmiany, o których dom maklerski został zawiadomiony zgodnie z art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej;

66) pkt 66, raport bieżący zawiera:

a) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) osoby posiadającej pośrednio znaczny pakiet akcji lub udziałów oraz wielkość pakietu,

b) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) osoby, za której pośrednictwem osoba, o której mowa w lit. a, pośrednio posiada pakiet akcji lub udziałów, oraz imię i nazwisko lub firmę (nazwę) posiadacza końcowego;

67) pkt 67, raport bieżący zawiera wskazanie, czy zmiana dotyczy:

a) zbycia akcji lub udziałów podmiotu zależnego przez dom maklerski, podmiot bezpośrednio dominujący domu maklerskiego lub podmiot bezpośrednio lub pośrednio od nich zależny albo nabycia akcji lub udziałów podmiotu zależnego przez te podmioty,

b) likwidacji spółki będącej podmiotem bezpośrednio lub pośrednio zależnym od domu maklerskiego lub od podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego,

c) utworzenia spółki będącej podmiotem bezpośrednio lub pośrednio zależnym od domu maklerskiego lub od podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego,

d) zdarzenia innego niż wymienione w lit. a i c, którego skutkiem jest zmiana posiadanego przez dom maklerski udziału w podmiocie bezpośrednio lub pośrednio zależnym od domu maklerskiego lub zmiana posiadanego przez podmiot bezpośrednio dominujący domu maklerskiego udziału w podmiocie bezpośrednio lub pośrednio zależnym od podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego,

e) zmiany nazwy, siedziby, danych adresowych lub formy prawnej podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego lub podmiotu bezpośrednio lub pośrednio zależnego od domu maklerskiego lub od podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego

- przy czym do raportu dołącza się schemat grupy;

68) pkt 68, raport bieżący zawiera:

a) dane, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia 2017/1945,

b) datę zdarzenia oraz datę wystąpienia skutku zdarzenia,

c) strukturę organizacyjną domu maklerskiego - w przypadku zmiany w składzie zarządu;

69) pkt 69, raport bieżący zawiera:

a) datę powołania lub odwołania prokurenta,

b) dane osobowe powołanego prokurenta,

c) imię i nazwisko odwołanego prokurenta,

d) wskazanie rodzaju prokury;

70) pkt 70, raport bieżący zawiera:

a) datę wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze,

b) wykaz zmian w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze;

71) pkt 71, raport bieżący zawiera wykaz zmian w statucie albo umowie spółki, przy czym do raportu dołącza się kopię statutu albo umowy spółki;

72) pkt 72, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie, czy zmiana dotyczy adresu siedziby czy innych danych kontaktowych (telefon, e-mail),

b) nowy adres siedziby lub nowe inne dane kontaktowe (telefon, e-mail),

c) w przypadku zmiany adresu siedziby - ponadto:

- wskazanie, w jaki sposób zostało zapewnione wykonywanie obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych, w zakresie:

- - zabezpieczenia pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność maklerska, przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych,

- - posiadania przez punkty obsługi klientów urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających stały i bezpośredni kontakt z centralą domu maklerskiego,

- - oznaczania punktów obsługi klientów w sposób umożliwiający ich identyfikację jako jednostek organizacyjnych danego domu maklerskiego,

- - przechowywania dokumentów oraz innych nośników informacji zawierających dane, które dom maklerski ma obowiązek przechowywania i archiwizowania, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym oraz umożliwiający kontrolę dostępu do nich, zapewniającą możliwość jej prześledzenia wraz z historią modyfikacji i przetwarzania danych,

- - zapewnienia należytego zabezpieczenia pomieszczeń, w których jest prowadzone archiwum,

- schemat pomieszczeń wraz z przyporządkowaniem do nich komórek organizacyjnych;

73) pkt 73, raport bieżący zawiera:

a) datę uzyskania lub utraty statusu członka systemu obrotu lub giełdy towarowej,

b) nazwę, identyfikator i rodzaj systemu obrotu lub giełdy towarowej;

74) pkt 74, raport bieżący zawiera:

a) datę uzyskania, zmiany lub utraty statusu uczestnika systemu prowadzonego przez centralny depozyt papierów wartościowych, CCP, izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej,

b) typ uczestnictwa,

c) nazwę, identyfikator i rodzaj systemu prowadzonego przez centralny depozyt papierów wartościowych, CCP, izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej.

2. Schemat grupy, o którym mowa w ust. 1 pkt 67, zawiera:

1) nazwę, formę prawną, siedzibę, dane adresowe podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego, podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od domu maklerskiego lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego, a w przypadku podmiotów podlegających nadzorowi zgodnie z obowiązującym prawem krajowym - także nazwę właściwego organu nadzoru;

2) opis działalności podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego, podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od domu maklerskiego lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego;

3) wysokość udziału podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego w podmiotach bezpośrednio lub pośrednio zależnych od podmiotu bezpośrednio dominującego domu maklerskiego oraz wysokość udziału domu maklerskiego w podmiotach bezpośrednio lub pośrednio zależnych od domu maklerskiego.

Rozdział 3

Informacje o istotnych zmianach okoliczności, na podstawie których udzielono bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, oraz o zdarzeniach dotyczących działalności biura maklerskiego

§ 5. Biuro maklerskie przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności maklerskich przez bank prowadzący działalność maklerską w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 albo art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub bank państwowy prowadzący działalność maklerską w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69i ustawy;

3) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

4) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie przechowywania dokumentów obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27g ustawy o obligacjach, i prowadzenia rejestru osób uprawnionych z tych obligacji kapitałowych;

5) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności w zakresie obsługi wezwań, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej;

6) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 300[31] lub art. 328[1] Kodeksu spółek handlowych;

7) zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu banku dotyczącej wykonywania poszczególnych czynności maklerskich w ramach biura maklerskiego;

8) istotnym naruszeniu zasad świadczenia usług maklerskich lub usług, o których mowa w art. 69i ustawy, określonych w przepisach rozporządzenia 2017/565, przepisach ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy;

9) złożeniu zawiadomienia lub uzyskaniu informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością;

10) zamiarze ograniczenia prowadzenia działalności maklerskiej;

11) faktycznym ograniczeniu prowadzenia działalności maklerskiej;

12) zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

13) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej;

14) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w którym wyodrębniono biuro maklerskie, planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

15) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w którym wyodrębniono biuro maklerskie, planu podziału tego banku;

16) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie funkcji zgodności z przepisami (inspektor nadzoru) albo powołaniu innej osoby do wykonywania funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

17) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów albo powołaniu innej osoby odpowiedzialnej za wykonywanie tych obowiązków lub jej odwołaniu;

18) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z doradcą inwestycyjnym;

19) zmianie na stanowisku członka zarządu banku odpowiedzialnego za nadzorowanie działalności biura maklerskiego;

20) (uchylony);6)

21) (uchylony);6)

22) zmianie w składzie władz biura maklerskiego;

23) zmianie nazwy jednostki organizacyjnej banku, w ramach której jest prowadzona działalność maklerska, adresu siedziby lub innych danych kontaktowych (telefon, e-mail);

24) uzyskaniu lub utracie statusu członka systemu obrotu lub giełdy towarowej;

25) uzyskaniu, zmianie lub utracie statusu uczestnika systemu prowadzonego przez centralny depozyt papierów wartościowych, CCP, izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej;

26) innych zdarzeniach dotyczących działalności, które biuro maklerskie uzna za istotne.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5:

1) pkt 1, raport bieżący zawiera:

a) datę rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności w ramach zezwolenia,

b) wskazanie czynności podjętych w ramach zezwolenia;

2) pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności;

3) pkt 3, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

4) pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

5) pkt 5, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności;

6) pkt 6, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

7) pkt 7, raport bieżący zawiera wykaz zmian w statucie banku, przy czym do raportu dołącza się kopię statutu;

8) pkt 8, raport bieżący zawiera:

a) datę naruszenia,

b) datę wykrycia naruszenia,

c) opis naruszenia,

d) opis działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia,

e) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - datę i miejsce urodzenia pracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

9) pkt 9, raport bieżący zawiera datę złożenia zawiadomienia lub datę uzyskania informacji o złożeniu zawiadomienia, przy czym do raportu dołącza się kopię zawiadomienia;

10) pkt 10, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze ograniczenia działalności maklerskiej,

b) wskazanie zakresu czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy, których wykonywania biuro maklerskie zamierza zaprzestać,

c) informację o przyczynach ograniczenia działalności maklerskiej,

d) planowaną datę ograniczenia działalności maklerskiej

- przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego zamiar ograniczenia prowadzenia działalności maklerskiej;

11) pkt 11, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania danej czynności maklerskiej; 6) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) pkt 12, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej,

b) informację o przyczynach rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej,

c) planowaną datę rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej

- przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego zamiar rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

13) pkt 13, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania działalności maklerskiej;

14) pkt 14, raport bieżący zawiera datę ogłoszenia planu połączenia lub jego bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej, przy czym do raportu dołącza się plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

15) pkt 15, raport bieżący zawiera datę ogłoszenia lub bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej planu podziału, przy czym do raportu dołącza się plan podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

16) pkt 16, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) inspektora nadzoru,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania funkcji inspektora nadzoru,

d) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z inspektorem nadzoru lub powołania osoby do wykonywania tej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru;

17) pkt 17, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

d) rodzaj zawartej umowy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów lub powołaniu osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe tej osoby;

18) pkt 18, raport bieżący zawiera:

a) imię i nazwisko doradcy inwestycyjnego,

b) numer licencji doradcy inwestycyjnego,

c) datę zawarcia lub rozwiązania umowy,

d) datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia pracy,

e) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

f) wskazanie trybu rozwiązania wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy,

g) wskazanie czynności, do których wykonywania doradca inwestycyjny został zatrudniony,

h) opis naruszenia stanowiącego podstawę rozwiązania umowy w związku z naruszeniem przez doradcę inwestycyjnego przepisów prawa, interesów klientów, zasad uczciwego obrotu albo regulacji wewnętrznych obowiązujących w biurze maklerskim

- przy czym do raportu dołącza się aktualną listę doradców inwestycyjnych zatrudnionych w biurze maklerskim, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji doradcy inwestycyjnego;

19) pkt 19, raport bieżący zawiera dane osobowe członka zarządu banku odpowiedzialnego za nadzorowanie działalności biura maklerskiego oraz datę objęcia nadzoru nad tą działalnością;

20) (uchylony);7)

21) (uchylony);7)

22) pkt 22, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i pełnioną funkcję członka władz, którego zmiana dotyczy, oraz jego wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

b) datę zdarzenia oraz datę wystąpienia skutku zdarzenia,

c) strukturę organizacyjną biura maklerskiego;

23) pkt 23, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie, czy zmiana dotyczy nazwy, adresu siedziby czy innych danych kontaktowych (telefon, e-mail),

b) nową nazwę, nowy adres siedziby lub nowe inne dane kontaktowe (telefon, e-mail),

c) w przypadku zmiany adresu siedziby - ponadto:

- wskazanie, w jaki sposób zostało zapewnione wykonywanie obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych, w zakresie:

- - zabezpieczenia pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność maklerska, przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych,

- - posiadania przez punkty obsługi klientów urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających stały i bezpośredni kontakt z biurem maklerskim,

- - oznaczania punktów obsługi klientów w sposób umożliwiający ich identyfikację jako jednostek organizacyjnych biura maklerskiego,

- - przechowywania dokumentów oraz innych nośników informacji zawierających dane, które biuro maklerskie ma obowiązek przechowywania i archiwizowania, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym oraz umożliwiający kontrolę dostępu do nich, zapewniającą możliwość jej prześledzenia wraz z historią modyfikacji i przetwarzania danych,

- - zapewnienia należytego zabezpieczenia pomieszczeń, w których jest prowadzone archiwum,

- - w przypadku przechowywania i archiwizowania dokumentów lub innych nośników informacji w pomieszczeniach banku poza biurem maklerskim, wydzielenia archiwum biura maklerskiego z archiwum banku,

- schemat pomieszczeń wraz z przyporządkowaniem do nich komórek organizacyjnych;

24) pkt 24, raport bieżący zawiera:

a) datę uzyskania lub utraty statusu członka systemu obrotu lub giełdy towarowej,

b) nazwę, identyfikator i rodzaj systemu obrotu lub giełdy towarowej;

25) pkt 25, raport bieżący zawiera:

a) datę uzyskania, zmiany lub utraty statusu uczestnika systemu prowadzonego przez centralny depozyt papierów wartościowych, CCP, izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej,

b) typ uczestnictwa,

c) nazwę, identyfikator i rodzaj systemu prowadzonego przez centralny depozyt papierów wartościowych, CCP, izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej.

Rozdział 4

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy

§ 7. Bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

2) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

3) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie przechowywania dokumentów obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27g ustawy o obligacjach, i prowadzenia rejestru osób uprawnionych z tych obligacji kapitałowych;

4) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 300[31] lub art. 328[1] Kodeksu spółek handlowych;

5) zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu banku dotyczącej wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

6) istotnym naruszeniu zasad wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy, określonych w przepisach rozporządzenia 2017/565, przepisach ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy;

7) złożeniu zawiadomienia lub uzyskaniu informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

8) zamiarze ograniczenia wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

9) faktycznym ograniczeniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

10) zamiarze rezygnacji z wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

11) faktycznym zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

12) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie funkcji zgodności z przepisami zgodnie z rozporządzeniem o systemie zarządzania ryzykiem (inspektor nadzoru), w zakresie odnoszącym się do czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy, albo powołaniu innej osoby do wykonywania funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

13) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów, albo powołaniu innej osoby odpowiedzialnej za wykonywanie tych obowiązków lub jej odwołaniu;

14) zmianie na stanowisku członka zarządu banku odpowiedzialnego za nadzorowanie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy.

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7:

1) pkt 1, raport bieżący zawiera:

a) datę rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy,

b) wskazanie poszczególnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy, których wykonywanie zostało rozpoczęte;

2) pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

3) pkt 3, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

4) pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

5) pkt 5, raport bieżący zawiera wykaz zmian w statucie, przy czym do raportu bieżącego dołącza się kopię statutu;

6) pkt 6, raport bieżący zawiera:

a) datę naruszenia,

b) datę wykrycia naruszenia,

c) opis naruszenia,

d) opis działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia,

e) imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - datę i miejsce urodzenia pracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

7) pkt 7, raport bieżący zawiera datę złożenia zawiadomienia lub datę uzyskania informacji o złożeniu zawiadomienia, przy czym do raportu dołącza się kopię zawiadomienia;

8) pkt 8, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze ograniczenia wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy,

b) wskazanie zakresu wykonywanych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy, których wykonywania bank zamierza zaprzestać,

c) informację o przyczynach ograniczenia wykonywanych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy,

d) planowaną datę ograniczenia wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy

- przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego zamiar ograniczenia wykonywania tych czynności;

9) pkt 9, raport bieżący zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania danej czynności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

10) pkt 10, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy,

b) informację o przyczynach rezygnacji z wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy,

c) planowaną datę rezygnacji z wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy

- przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego zamiar rezygnacji z wykonywania tych czynności;

11) pkt 11, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy;

12) pkt 12, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) inspektora nadzoru,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania funkcji inspektora nadzoru,

d) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z inspektorem nadzoru lub powołania osoby do wykonywania tej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru;

13) pkt 13, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

d) rodzaj zawartej umowy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów lub powołania osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe tej osoby;

14) pkt 14, raport bieżący zawiera dane osobowe członka zarządu banku odpowiedzialnego za nadzorowanie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 4 ustawy, oraz datę objęcia nadzoru nad wykonywaniem tych czynności.

Rozdział 5

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału

§ 9. Zagraniczna firma inwestycyjna przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o następujących zdarzeniach dotyczących działalności oddziału:

1) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania poszczególnych czynności w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69i ustawy;

3) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

4) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie przechowywania dokumentów obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27g ustawy o obligacjach, i prowadzenia rejestru osób uprawnionych z tych obligacji kapitałowych;

5) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania działalności w zakresie obsługi wezwań, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej;

6) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 300[31] lub art. 328[1] Kodeksu spółek handlowych;

7) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania innej działalności gospodarczej;

8) istotnym naruszeniu przez oddział zasad świadczenia usług maklerskich lub usług, o których mowa w art. 69i ustawy, określonych w przepisach rozporządzenia 2017/565, przepisach ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy;

9) złożeniu zawiadomienia lub uzyskaniu informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez oddział;

10) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów albo powołaniu innej osoby odpowiedzialnej za wykonywanie tych obowiązków lub jej odwołaniu;

11) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z doradcą inwestycyjnym.

§ 10. W przypadku, o którym mowa w § 9:

1) pkt 1, raport bieżący zawiera:

a) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania poszczególnych czynności w ramach zezwolenia,

b) wskazanie czynności podjętych lub zakończonych w ramach zezwolenia;

2) pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności;

3) pkt 3, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

4) pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

5) pkt 5, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania działalności;

6) pkt 6, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

7) pkt 7, raport bieżący zawiera:

a) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania innej działalności gospodarczej,

b) wskazanie rodzaju innej działalności gospodarczej;

8) pkt 8, raport bieżący zawiera:

a) datę naruszenia,

b) datę wykrycia naruszenia,

c) opis naruszenia,

d) opis działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia,

e) imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - datę i miejsce urodzenia pracownika oddziału, który dopuścił się naruszenia, oraz numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

9) pkt 9, raport bieżący zawiera datę złożenia zawiadomienia lub datę uzyskania informacji o złożeniu zawiadomienia, przy czym do raportu dołącza się kopię zawiadomienia;

10) pkt 10, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

d) rodzaj zawartej umowy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów lub powołania osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe tej osoby;

11) pkt 11, raport bieżący zawiera:

a) imię i nazwisko doradcy inwestycyjnego,

b) numer licencji doradcy inwestycyjnego,

c) datę zawarcia lub rozwiązania umowy,

d) datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia pracy,

e) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

f) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony inicjującej jej rozwiązanie,

g) wskazanie czynności, do których wykonywania doradca inwestycyjny został zatrudniony,

h) opis naruszenia stanowiącego podstawę rozwiązania umowy w związku z naruszeniem przez doradcę inwestycyjnego przepisów prawa, interesów klientów, zasad uczciwego obrotu albo regulacji wewnętrznych obowiązujących w zagranicznej firmie inwestycyjnej

- przy czym do raportu dołącza się aktualną listę doradców inwestycyjnych zatrudnionych w zagranicznej firmie inwestycyjnej, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji doradcy inwestycyjnego.

Rozdział 6

Informacje o istotnych zmianach okoliczności, na podstawie których udzielono bankowi powierniczemu zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz o zdarzeniach dotyczących działalności banków powierniczych

§ 11. Bank powierniczy przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania działalności powierniczej;

2) rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w zakresie uczestnictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia 2015/2365 dla swoich klientów, przez zawieranie transakcji pożyczek papierów wartościowych w imieniu własnym, ale na rzecz dającego zlecenie albo w imieniu i na rzecz dającego zlecenie;

3) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

4) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie przechowywania dokumentów obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27g ustawy o obligacjach, i prowadzenia rejestru osób uprawnionych z tych obligacji kapitałowych;

5) rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 300[31] lub art. 328[1] Kodeksu spółek handlowych;

6) ogłoszeniu planu połączenia lub jego bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej;

7) ogłoszeniu planu podziału lub jego bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej;

8) istotnym naruszeniu zasad prowadzenia działalności powierniczej lub zasad wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w zakresie uczestnictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia 2015/2365 dla swoich klientów, przez zawieranie transakcji pożyczek papierów wartościowych w imieniu własnym, ale na rzecz dającego zlecenie albo w imieniu i na rzecz dającego zlecenie, określonych w przepisach rozporządzenia 2017/565, przepisach ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy;

9) złożeniu zawiadomienia lub uzyskaniu informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością powierniczą lub wykonywanymi czynnościami, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w zakresie uczestnictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia 2015/2365 dla swoich klientów, przez zawieranie transakcji pożyczek papierów wartościowych w imieniu własnym, ale na rzecz dającego zlecenie albo w imieniu i na rzecz dającego zlecenie;

10) zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej;

11) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności powierniczej;

12) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie funkcji zgodności z przepisami (inspektor nadzoru) albo powołaniu innej osoby do wykonywania funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

13) zmianie na stanowisku osoby kierującej działalnością powierniczą;

14) zmianie na stanowisku członka zarządu banku odpowiedzialnego za nadzorowanie działalności powierniczej;

15) zmianie na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w zakresie określonym w pkt 2;

16) zmianie adresu siedziby lub innych danych kontaktowych (telefon, e-mail).

§ 12. W przypadku, o którym mowa w § 11:

1) pkt 1, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności powierniczej;

2) pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania czynności;

3) pkt 3, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

4) pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

5) pkt 5, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług;

6) pkt 6, raport bieżący zawiera datę ogłoszenia planu połączenia lub jego bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej, przy czym do raportu dołącza się plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

7) pkt 7, raport bieżący zawiera datę ogłoszenia planu podziału lub jego bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej, przy czym do raportu dołącza się plan podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

8) pkt 8, raport bieżący zawiera:

a) datę naruszenia,

b) datę wykrycia naruszenia,

c) opis naruszenia,

d) opis działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia,

e) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - datę i miejsce urodzenia pracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

9) pkt 9, raport bieżący zawiera datę złożenia zawiadomienia lub datę uzyskania informacji o złożeniu zawiadomienia, przy czym do raportu dołącza się kopię zawiadomienia;

10) pkt 10, raport bieżący zawiera:

a) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej,

b) informację o przyczynach rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej,

c) planowaną datę rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej

- przy czym do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego zamiar rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej;

11) pkt 11, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności powierniczej;

12) pkt 12, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe i kontaktowe (telefon, e-mail) inspektora nadzoru,

b) datę zawarcia lub rozwiązania umowy lub datę powołania lub odwołania,

c) datę rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania funkcji inspektora nadzoru,

d) rodzaj zawartej umowy oraz wymiar czasu pracy,

e) wskazanie trybu rozwiązania umowy wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie

- przy czym, w przypadku zawarcia umowy z inspektorem nadzoru lub powołania osoby do wykonywania takiej funkcji, do raportu dołącza się życiorys uwzględniający wykształcenie i szkolenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru;

13) pkt 13, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe osoby kierującej działalnością powierniczą oraz informacje o jej kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,

b) datę zdarzenia oraz datę wystąpienia skutku zdarzenia;

14) pkt 14, raport bieżący zawiera dane osobowe członka zarządu banku odpowiedzialnego za nadzorowanie działalności powierniczej banku oraz datę objęcia nadzoru;

15) pkt 15, raport bieżący zawiera:

a) dane osobowe członka zarządu,

b) datę zdarzenia oraz datę wystąpienia skutku zdarzenia;

16) pkt 16, raport bieżący zawiera:

a) wskazanie, czy zmiana dotyczy adresu siedziby, pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność powiernicza, czy innych danych kontaktowych (telefon, e-mail),

b) nowy adres siedziby, pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność powiernicza, lub nowe inne dane kontaktowe (telefon, e-mail),

c) w przypadku zmiany adresu siedziby lub pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność powiernicza:

- wskazanie, w jaki sposób zostało zapewnione wykonywanie obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych, w zakresie:

- - zabezpieczenia pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność powiernicza, przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych,

- - przechowywania dokumentów oraz innych nośników informacji zawierających dane, które bank powierniczy ma obowiązek przechowywania i archiwizowania, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym oraz umożliwiający kontrolę dostępu do nich, zapewniającą możliwość jej prześledzenia wraz z historią modyfikacji i przetwarzania danych,

- - zapewnienia należytego zabezpieczenia pomieszczeń, w których jest prowadzone archiwum,

- schemat pomieszczeń wraz z przyporządkowaniem do nich komórek organizacyjnych.

Rozdział 7

Pozostałe informacje oraz tryb i forma ich przekazywania

§ 13. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji sprawozdanie miesięczne zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego netto, określonych na dzień bilansowy, na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji, narastająco od początku roku obrotowego.

3. W przypadku zmiany metod wykazywania danych do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się notę objaśniającą zawierającą informacje zapewniające porównywalność danych.

§ 14. (uchylony).8)

§ 15. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji wstępne roczne sprawozdanie finansowe.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane w sposób zapewniający porównywalność danych z danymi za poprzedni rok obrotowy.

4. Dom maklerski dołącza do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dane o wysokości kosztów delegacji zagranicznych i usług obcych.

§ 16. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji roczne sprawozdanie finansowe.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane w sposób zapewniający porównywalność danych z danymi za poprzedni rok obrotowy.

4. Dom maklerski dołącza do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie z badania tego sprawozdania i sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, oraz dane o wysokości kosztów delegacji zagranicznych i usług obcych.

§ 17. 1.9) Dom maklerski, który sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w związku ze sporządzonym wstępnym rocznym oraz rocznym sprawozdaniem finansowym przekazuje informacje o wybranych danych finansowych z zakresu bilansu, pozycji pozabilansowych oraz rachunku zysków i strat za okres i na dzień, których to sprawozdanie dotyczy, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

§ 18. (uchylony).10)

§ 19. 1. Dom maklerski posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy, przekazuje Komisji sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Dom maklerski posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy, który podlega wymogom w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej określonym w rozporządzeniu 2019/2033, przekazuje Komisji sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych na zasadzie skonsolidowanej zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Dom maklerski sporządza sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

§ 20. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji wstępne roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli obowiązek ich sporządzania wynika z przepisów odrębnych.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane w sposób zapewniający porównywalność danych z danymi za poprzedni rok obrotowy.

4. Dom maklerski dołącza do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie z badania tego sprawozdania i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości.

§ 21. 1. Dom maklerski, który podlega wymogom w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej określonym w rozporządzeniu 2019/2033, przekazuje Komisji informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych, w podziale na skonsolidowane dane finansowe jednostek objętych zakresem konsolidacji rachunkowej i skonsolidowane dane finansowe dotyczące jednostek objętych zakresem konsolidacji ostrożnościowej, których zakres określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Dom maklerski sporządza informacje, o których mowa w ust. 1, na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

§ 22. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji raport z badania i oceny, w ramach audytu wewnętrznego, adekwatności i skuteczności wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem oraz poziomu jego wykorzystywania, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego.

2. Dom maklerski przekazuje Komisji pisemne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego.

3. Dom maklerski przekazuje Komisji raport z przeprowadzonego w ramach audytu wewnętrznego procesu szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych oraz przeglądu tego procesu, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego.

4. Dom maklerski przekazuje Komisji raport z przeprowadzonego w ramach audytu wewnętrznego przeglądu polityki wynagrodzeń, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego.

§ 23. Bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, przekazuje Komisji raport dotyczący zapewniania zgodności działalności banku z przepisami prawa regulującymi wykonywanie czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, oraz raport z wykonywania przez komórkę audytu wewnętrznego powierzonych jej zadań, o których mowa w rozporządzeniu o systemie zarządzania ryzykiem.

§ 24. 1. Bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, przekazuje Komisji, za każde półrocze roku kalendarzowego, półroczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. W przypadku rozpoczęcia działalności w maju, czerwcu, listopadzie albo grudniu informacje za dane półrocze można połączyć z informacjami wykazywanymi w sprawozdaniu za następne półrocze.

§ 25. 1. Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, za każde półrocze roku kalendarzowego, przekazuje Komisji półroczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. W przypadku rozpoczęcia działalności w maju, czerwcu, listopadzie albo grudniu informacje za dane półrocze można połączyć z informacjami wykazywanymi w sprawozdaniu za następne półrocze.

§ 26. 1. Bank powierniczy przekazuje Komisji, za każdy kwartał roku kalendarzowego, zestawienie statystyczne zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Bank powierniczy wycenia instrumenty finansowe na rachunkach papierów wartościowych wykazywane w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

§ 27. 1. Bank powierniczy przekazuje Komisji, za każde półrocze roku kalendarzowego, półroczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. W przypadku rozpoczęcia działalności w maju, czerwcu, listopadzie albo grudniu informacje za dane półrocze można połączyć z informacjami wykazywanymi w sprawozdaniu za następne półrocze.

§ 28. Bank powierniczy przekazuje Komisji sprawozdania z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych.

§ 29. Dom maklerski i biuro maklerskie przekazują Komisji pisemne sprawozdanie z audytów wewnętrznych, o którym mowa w art. 24 lit. c rozporządzenia 2017/565.

§ 30. 1. Dom maklerski i biuro maklerskie przekazują Komisji, za każde półrocze roku kalendarzowego, półroczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

2. W przypadku rozpoczęcia działalności w maju, czerwcu, listopadzie albo grudniu informacje za dane półrocze można połączyć z informacjami wykazywanymi w sprawozdaniu za następne półrocze.

§ 31. Dom maklerski i biuro maklerskie przekazują Komisji sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2017/565, w zakresie określonym w art. 22 tego rozporządzenia.

§ 32. Biuro maklerskie oraz bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, przekazują Komisji sprawozdanie dotyczące rachunków klientów zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 33. Dom maklerski, biuro maklerskie, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, wykonujące czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy, oraz bank powierniczy przekazują Komisji roczny raport sporządzony przez firmę audytorską obejmujący ocenę wypełniania wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów.

§ 34. 1. Dom maklerski, biuro maklerskie, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału oraz zagraniczna osoba prawna w zakresie działalności oddziału przekazują Komisji, za każdy kwartał roku kalendarzowego, sprawozdanie kwartalne z działalności sprzedażowej zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy nie rozpoczęto działalności z początkiem kwartału, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca kwartału, w którym działalność rozpoczęto.

§ 35. Dom maklerski, biuro maklerskie, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, bank powierniczy, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału oraz zagraniczna osoba prawna w zakresie działalności oddziału przekazują Komisji, za rok kalendarzowy, zestawienie spółek, dla których w okresie sprawozdawczym był prowadzony rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 300[31] lub art. 328[1] Kodeksu spółek handlowych, lub były świadczone usługi w zakresie przechowywania dokumentów obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27g ustawy o obligacjach, oraz prowadzenia rejestru osób uprawnionych z obligacji kapitałowych, zawierające informacje, których zakres określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

Rozdział 8

Terminy i sposób przekazywania informacji

§ 36. 1. Raport bieżący, o którym mowa w § 3 ust. 1, § 5, § 7, § 9 i § 11, przekazuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub uzyskania informacji o jego wystąpieniu.

2.11) W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, 12-17, 20, 24, 35, 40, 42 i 51, § 5 pkt 11 i 13-15, § 7 pkt 9 i 11 oraz § 11 pkt 11, raport bieżący przekazuje się w terminie dnia roboczego od dnia wystąpienia zdarzenia lub uzyskania informacji o jego wystąpieniu.

3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 68, raport bieżący przekazuje się z uwzględnieniem terminów określonych w art. 5 rozporządzenia 2017/1945.

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-8, § 5 pkt 2-6, § 7 pkt 1-4, § 9 pkt 2-6 i § 11 pkt 2-5, raport bieżący przekazuje się w związku z rozpoczęciem wykonywania działalności lub świadczenia usług jeden raz.

5. Raporty, o których mowa w § 23, przekazuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania radzie nadzorczej.

6. Raporty, o których mowa w § 22 ust. 1, 3 i 4, oraz sprawozdania, o których mowa w § 28, przekazuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia ich sporządzenia.

7. Roczny raport, o którym mowa w § 33, przekazuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia sporządzenia, niepóźniej niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku, którego dotyczy.

§ 37. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w:

1) § 13 ust. 1, przekazuje się w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca;

2) (uchylony);12)

3) § 15 ust. 1 i § 20 ust. 1, w zakresie wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przekazuje się niepóźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, a w przypadku gdy w tym terminie sporządzono więcej niż jedną wersję sprawozdania - przekazuje się jego ostatnią wersję;

4) § 16 ust. 1 i § 20 ust. 1, w zakresie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przekazuje się niezwłocznie po zakończeniu jego badania przez biegłego rewidenta, niepóźniej jednak niż na 15 dni przed terminem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy opinia o badanym sprawozdaniu jest opinią z zastrzeżeniem, opinią negatywną lub biegły rewident odstąpił od wydania opinii - niezwłocznie po zakończeniu jego badania;

5)13) § 19 ust. 1 i 2, przekazuje się w terminie 20 dni od dnia zakończenia kwartału;

6) § 22 ust. 2, § 29 i § 31, przekazuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia sporządzenia;

7) § 24 ust. 1, § 25 ust. 1, § 27 ust. 1 i § 30 ust. 1, przekazuje się w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia półrocza;

8) § 32, przekazuje się w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca;

9)14) § 34 ust. 1, przekazuje się w terminie miesiąca od dnia zakończenia kwartału.

2. W przypadku przekazania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, przekazanie odpowiednio wstępnego rocznego sprawozdania finansowego oraz wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie jest wymagane.

§ 38. Informacje, o których mowa w:

1)15) § 17 ust. 1, przekazuje się w terminie 20 dni od dnia sporządzenia wstępnego rocznego sprawozdania finansowego lub zbadania rocznego sprawozdania finansowego;

2)16) § 21 ust. 1, przekazuje się w terminie 20 dni od dnia zbadania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 39. Zestawienie, o którym mowa w:

1) § 26 ust. 1, przekazuje się w terminie 20 dni od dnia zakończenia kwartału;

2) § 35, przekazuje się w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 40. Informacje, o których mowa w § 36-39, są przekazywane do Komisji w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Komisji udostępnionym na jej stronie internetowej.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 41. 1. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek przekazania raportu bieżącego, raportu lub sprawozdania, zaistniałych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, lub w przypadku których informacje o ich zaistnieniu uzyskano po tym dniu.

2. Raporty bieżące, raporty lub sprawozdania, dotyczące zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek ich przekazania, zaistniałych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, lub w przypadku których informacje o ich zaistnieniu uzyskano przed tym dniem, sporządza się i przekazuje zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 42. 1. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań, zestawień i informacji, o których mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, § 18, § 19, § 20 ust. 1, § 21 ust. 1, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1, § 26 ust. 1, § 27 ust. 1, § 30 ust. 1, § 32 oraz § 34 ust. 1, sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2025 r.

2. Do sprawozdań, zestawień i informacji, o których mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, § 18, § 19, § 20 ust. 1, § 21 ust. 1, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1, § 26 ust. 1, § 27 ust. 1, § 30 ust. 1, § 32 oraz § 34 ust. 1, sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się przed dniem 1 stycznia 2025 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia17).18)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

20 września 2024 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1158)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU MIESIĘCZNYM DOMU MAKLERSKIEGO (MDF)

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Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W INFORMACJI O WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH Z ZAKRESU BILANSU, POZYCJI POZABILANSOWYCH ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO (IDF)

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Załącznik nr 3

(uchylony)19)

Załącznik nr 4

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOMU MAKLERSKIEGO (PORTFEL)

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Załącznik nr 5

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W INFORMACJI O WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH DOMU MAKLERSKIEGO (SDF)

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Załącznik nr 6

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 70 UST. 2 USTAWY (PRN-03)

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Załącznik nr 7

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZAGRANICZNEJ FIRMY INWESTYCYJNEJ PROWADZĄCEJ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ W FORMIE ODDZIAŁU (PRN-04)

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Załącznik nr 8

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ZESTAWIENIU STATYSTYCZNYM BANKU POWIERNICZEGO

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Załącznik nr 9

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU POWIERNICZEGO (PRN-02)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 10

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO I BIURA MAKLERSKIEGO (PRN-01)

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Załącznik nr 11

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW BIURA MAKLERSKIEGO ORAZ BANKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 70 UST. 2 USTAWY (RACH KL)

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Załącznik nr 12

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W KWARTALNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO, BIURA MAKLERSKIEGO, BANKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 70 UST. 2 USTAWY, ZAGRANICZNEJ FIRMY INWESTYCYJNEJ PROWADZĄCEJ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ W FORMIE ODDZIAŁU ORAZ ZAGRANICZNEJ OSOBY PRAWNEJ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

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Załącznik nr 13

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ZESTAWIENIU SPÓŁEK, DLA KTÓRYCH BYŁ PROWADZONY REJESTR AKCJONARIUSZY, O KTÓRYM MOWA W ART. 300[31] LUB ART. 328[1] KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, LUB BYŁY ŚWIADCZONE USŁUGI PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW OBLIGACJI KAPITAŁOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27G USTAWY O OBLIGACJACH, ORAZ PROWADZENIA REJESTRU OSÓB UPRAWNIONYCH Z OBLIGACJI KAPITAŁOWYCH

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1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176, 340, 484, 644, 846, 1074 i 1098.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 176, 484, 644, 846, 1074 i 1098.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 956), które weszło w życie z dniem 19 lipca 2025 r.

5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 września 2024 r.

18) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2018), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).

19) Przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) Przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) Przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

22) Przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.