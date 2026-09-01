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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1160
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1151
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1139
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1142
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1138
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1133
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2026
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1136
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1141
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1148
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1129
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1152
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie odznaki „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego”
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kamionka w województwie lubelskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1119
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 21 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
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