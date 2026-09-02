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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1162

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 sierpnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, 1676 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180, 187 i 982) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1a pkt 2 ustawy:

1) w postaci papierowej - organ właściwy do wydania prawa jazdy, w dniu jego złożenia, zamieszcza w profilu kandydata na kierowcę informację potwierdzającą złożenie tego oświadczenia oraz datę jego złożenia;

2) w postaci elektronicznej oraz:

a) opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym informacje te są zamieszczane w profilu kandydata na kierowcę automatycznie przez system teleinformatyczny,

b) nieopatrzenia go podpisem, o którym mowa w lit. a, stosuje się § 15 ust. 1 pkt 4.”,

c) w ust. 6 wyrazy „art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b” zastępuje się wyrazami „art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b”;

2) w § 6 w ust. 4 w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1a pkt 2 ustawy, oraz dniu jego złożenia.”;

3) w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie spełnia wymagań do wygenerowania profilu kandydata na kierowcę, to osobie tej generuje się wyłącznie profil kierowcy zawodowego.”;

4) w § 14 w ust. 4 wyrazy „art. 11 ust. 1 pkt 5” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 1a pkt 2”;

5) w § 15 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Organ wydający prawo jazdy, wydając polskie prawo jazdy na podstawie wymiany prawa jazdy zagranicznego, umieszcza w nim adnotację w postaci odpowiedniego kodu określającą państwo wystawcy prawa jazdy stanowiącego podstawę wymiany oraz numer wymienianego zagranicznego prawa jazdy. Kod umieszcza się przy każdej kategorii prawa jazdy wydanej na podstawie wymiany zagranicznego prawa jazdy bez podawania numeru zagranicznego prawa jazdy, a w przypadku kategorii prawa jazdy wydanej w wyniku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej kod ten pozostaje przy tej kategorii niezależnie od późniejszych czynności dokonywanych w stosunku do dokumentu prawa jazdy. Kod wraz z numerem zagranicznego prawa jazdy umieszcza się w części wspólnej pola nr 12 pod wszystkimi kategoriami prawa jazdy.”;

6) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Prawo jazdy lub pozwolenie przekazuje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia sposobu jego przekazania:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558), na koszt wnioskodawcy, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego - przesyłając dokument przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru

- po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1a ustawy - w przypadku prawa jazdy.

7) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydając decyzję, o której mowa w art. 102 ust. 1 lub art. 103 ust. 1 ustawy, lub art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 r. poz. 79), lub art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, z późn. zm.2)), organ nie żąda zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 1-5, 7 lub 9 lub art. 103 ust. 1 ustawy, lub art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, lub art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, organ wprowadza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami do centralnej ewidencji kierowców.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4, 5, 7 lub 9 ustawy, organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wprowadza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do centralnej ewidencji kierowców informację o dacie początku i końca okresu zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia. Informacja ta jest wprowadzana po doręczeniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, z tym że jako datę początku okresu zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia wprowadza się datę faktycznego zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na drodze.”;

8) w § 23 w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wydanej decyzji o przedłużeniu okresu próbnego lub nałożeniu uzupełniającego okresu próbnego, w tym odpowiednio datę zakończenia przedłużonego okresu próbnego albo datę początku i zakończenia uzupełniającego okresu próbnego”;

9) w § 27 w ust. 4 po wyrazach „W przypadku braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych” skreśla się wyrazy „lub w danych w nich zawartych”;

10) w § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W sprawach wniosków złożonych w postaci elektronicznej o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia stosuje się § 16.”;

11) w § 37 w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2026 r.” zastępuje się wyrazami „3 września 2026 r.”;

12) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Wnioski o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz dokumenty stanowiące załączniki do tych wniosków złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia.

2. Dotychczasowy wzór wniosku i decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami może być wykorzystywany do wyczerpania zapasów jego druków pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczenia zawartego we wzorze wniosku i decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami, w brzmieniu określonym w niniejszym rozporządzeniu, jednak niedłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2026 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 4 września 2026 r.;

2) § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2183, z 2016 r. poz. 2001, z 2018 r. poz. 957, z 2021 r. poz. 1997 i 2328, z 2022 r. poz. 2659, z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2025 r. poz. 1676.

Załącznik 1. [WNIOSEK]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1162)

WNIOSEK

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Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-02
  • Data wejścia w życie: 2026-09-03
  • Data obowiązywania: 2026-09-03
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